أوديغارد يعاني إصابة في ركبته قد تبعده حتى نهاية الموسم

وقال سابع ترتيب الدوري الذي خسر مبارياته الاربع الاخيرة "يعاني مارتن أوديغارد من اعتلال أوتار الرضفة في ركبته اليمنى. ذهب إلى برشلونة الثلاثاء لتقييم خيارات العلاج المختلفة عن التقنيات المستخدمة حتى الآن".

ولم يوضح النادي الباسكي فترة غياب اللاعب الشاب البالغ 21 عاماً، لكن بحسب الصحافة المحلية، قد يبتعد النرويجي حتى نهاية الموسم المقررة في 19 تموز/يوليو في إسبانيا.

ويقدم أوديغارد (22 مباراة دولية)، المعار من ريال مدريد متصدر الدوري، موسماً جيداً في ملعب "سان سيباستيان" مسجلاً 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 27 مباراة من الدوري.

وكان أوديغارد أحد اكتشافات الموسم في الليغا، وقد سرت تكهنات كثيرة حول عودته إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" أو تمديد فترة مغامرته مع سوسييداد.