أنشيلوتي يقولها صراحة "أفضٌل لاعبين آخرين" على هازارد

وعانى هازار من إصابات متكررة منذ انتقاله الى صفوف الفريق الملكي قادمًا من تشلسي الانكليزي مقابل 115 مليون دولار في صيف 2019، ولم يشركه أنشيلوتي إطلاقاً خلال مباراة الكلاسيكو التي حسمها فريقه على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في عقر دار الأخير.

وبعد إصابة عضلية، أكد أنشيلوتي أن هازارد (30 عاماً) بات متاحًا مجددًا للمشاركة لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو بسبب كفآتهما. وقال في هذا الصدد "يملك هازارد كل شيء لكنه يتعين عليه التعايش مع هذا الأمر. لا يلعب في الوقت الحالي لكنه يملك جميع المقومات كلاعب في صفوف ريال مدريد من بينها النوعية والحافز، لكن في بعض الأحيان المدرب يفضل لاعبين آخرين".

وتابع "الشيء الأهم بالنسبة إلي أنه يملك الحافز للعمل واللعب، يقوم بذلك في الوقت الحالي وستسنح له الفرصة".

وكشف أنشيلوتي أن الجناح الويلزي غاريث بايل عاود التمارين بعد تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية ويستطيع اللعب في آخر مباراة لريال المقررة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر قبل النافذة الدولية.

وقال "لقد منح الأطباء الضوء الأخضر له لمعاودة التدريبات بعد إجراء الفحوصات اللازمة. بدأ بالتدريبات بشكل فردي وسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. المباراة الوحيدة قبل بدء النافذة الدولية ستكون ضد رايو فايكانو".