أنشيلوتي يتحدث عن غيابات ريال مدريد أمام جيرونا

ويقبع فريق العاصمة الملكي في المركز الثاني حالياً مع 65 نقطة بفارق 11 نقطة خلف غريمه الكاتالوني الذي حافظ على مساره المستقرّ في الطريق إلى اللقب بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الأحد بهدف نظيف.

ومع بقاء ثماني مراحل حتى اختتام الموسم، لن يكون أمام رجال المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سوى الفوز منعاً لإخماد المنافسة، وتحقيق فوزهم الخامس توالياً في مختلف المسابقات منذ الخسارة أمام فياريال 2-3 في "الليغا" في المرحلة 28.



دافع معنوي

سيكون الانتصار دافعاً معنوياً لـ"الميرينغي" الذي ما زال ينافس أوروبياً ببلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي مانشستر سيتي الإنكليزي ذهاباً في التاسع من أيار/مايو المقبل.

وقبلها بثلاثة أيام، تبرز مواجهته المرتقبة أيضاً أمام أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا ليضمن موسماً مثمراً.

لكن صفوف الكتيبة المدريدية لن تكون مكتملة في جيرونا، ذلك أن أنشيلوتي أكد الاثنين غياب نجم الفريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه إدواردو كامافينغا بسبب الإصابة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سيكون لدينا عدد من الغائبين: بنزيمة تلقى ضربة، وكامافينغا أيضاً، و(البرازيلي) رودريغو لم يتدرّب اليوم ولكنه سيكون هناك غداً (الثلاثاء)، (النمسوي دافيد) ألابا لا يزال في مرحلة التعافي، و(الفرنسي فيرلان) مندي لا يزال مصاباً".

وطمأن رغم ذلك أنه بالنسبة لبنزيمة "لا يوجد شيء ينذر بالخطر. إنه يتعافى من إصابته وسيلعب ضد الميريا (السبت) ثم ضد ريال سوسييداد (2 أيار/مايو)، آمل في أن يشعر بتحسن لأنه مهم للغاية بالنسبة لنا".

