أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة مايوركا وحضوره في كأس العالم للأندية

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت إن البرازيلي إيدر "ميليتاو وكريم بنزيمة يخضعان لفحوصات طبية في هذه اللحظة بالذات".

وتابع "لا يبدو أن الأمر خطير. أعتقد أنه سيتم استبعادهما غدًا (الأحد)، لكنهما سيسافران معنا الى كأس العالم للأندية، وسيكونان مُتاحين للمباراة الأولى أو الثانية".

وأصيب بنزيمة في الفخذ خلال المباراة الأخيرة التي فاز بها "ميرينغي" على فالنسيا 2-صفر ليخرج في الدقيقة 60 متجها مباشرة الى غرف الملابس، فيما خرج ميليتاو في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل لينو في الدقيقة 36.

وعلّق مدربه عند صافرة النهاية "إصابة كريم تبدو خفيفة للغاية. لكن هذا ما يحدث عندما تلعب كل ثلاثة أيام وليس لديك وقت للتعافي".

وسبق أن غاب بنزيمة عن الملاعب لمدة شهر في النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في عضلة الفخذ في ساقه اليمنى والتي تعرّض لها في 6 أيلول/سبتمبر المنصرم خلال الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام سلتيك الاسكتلندي، ثم غاب عن نهائيات كأس العالم في قطر في بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.