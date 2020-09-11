أندية قد تسرق الأضواء في موسم الليغا الجديد

غرناطة مفاجأة الموسم الفائت، أحلام خيتافي، فياريال وريال سوسييداد الاوروبية، والمشروع الجديد الطامح لإشبيلية.

اشبيلية



بعد موسم 2019-2020 مثالي، ما هو المطلوب من اشبيلية؟ بعد أن حل رابعاً في الليغا ورفع كأس الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه مع فريق متجدد بقيادة المدرب الجديد جولين لوبيتيغي والمدير الرياضي مونتشي، حقق النادي الأندلسي جميع أهدافه. حتى أن الصحافة تساءلت عما إذا كان هذا أفضل إشبيلية في التاريخ.

لكن يبدو أن الفريق يملك أهدافاً أخرى.

إذ سأل رئيس النادي خوسيه كاسترو كارمونا في الصفحة الأولى لصحيفة ماركا المحلية في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي "لماذا لا نحلم بالدوري الإسباني؟".

ويبدو أن كلامه لم يكن فقط حبراً على ورق.

تتزامن عودة الكراوتي إيفان راكيتيتش من برشلونة، مع وصول كل من أوسكار رودريغيز من ريال مدريد، سوسو القادم ميلان الايطالي والتعاقد بصورة كاملة مع الحارس المغربي ياسين بونو من جيرونا بعد أن لعب الموسم الفائت معاراً من الفريق الايطالي وساهم بشكل أساسي بتتويج الفريق باللقب الأوروبي.

كما أن الفريق سيستعيد خدمات تسعة لاعبين معارين لتعويض رحيل الارجنتيني المخضرم ايفر بانيغا الى الشباب السعودي، البرتغالي روني لوبيش إلى نيس الفرنسي، الدنماركي سيمون كاير إلى ميلان وسيرخيو ريغيلون الى ريال مدريد بعد موسم إعارة.



ريال سوسييداد



بعد بداية موسم 2019-2020 احتكر خلالها المراكز المؤهلة لدوري الابطال، انهار ريال سوسييداد بعد استئناف المنافسات في حزيران/يونيو إثر توقف قرابة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

إلا أن النادي الباسكي نجح في احتلال المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، لكنه لا يزال بعيداً عن مشروعه وطموحه، هو الذي وصفه العديد من المراقبين والنقاد على أنه "يلعب أجمل كرة قدم في الليغا".

استدعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الموهوب النروجي مارتن أوديغارد إلى ريال مدريد بعد موسم اعارة الى سوسييداد.

ولتعويض رحيله، وقّع النادي بقيادة المدرب ايمانول ألغواسيل مع المخضرم دافيد سيلفا من مانشستر سيتي الانكليزي لمدة عامين، في صفقة شكلت مفاجأة في سوق الانتقالات بعد ان كان انتقاله إلى لاتسيو الايطالي شبه مؤكد.



فياريال



مع وصول المدرب أوناي إيمري إلى رأس الجهاز الفني لفياريال، يبدو الفريق طامحًا للمنافسة أكثر على المراكز الأوروبية بعد مركز خامس رائع الموسم الفائت.

فقد إيمري اسطورة النادي سانتي كازورلا الذي انضم إلى السد القطري بقيادة أسطورة برشلونة وإسبانيا تشافي هرنانديز، بالإضافة إلى رحيل ستة لاعبين آخرين.

لكن مدرب ارسنال الانكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق سيعوّل على الوافدين الجدد أمثال اللاعب الياباني الواعد تاكيفوسا كوبو (19 عاماً) المعار من ريال مدريد، ولاعبَي خط الوسط المخضرمين داني باريخو والفرنسي فرانسيس كوكلان من فالنسيا، والحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي من ريال سوسييداد.



خيتافي



الهدف بالنسبة لخيتافي واضح: احتلال أحد المراكز الأوروبية بعد أن حل ثامناً الموسم الفائت.

وسيعوّل المدرب خوسيه بوردالاس على لاعبين أمثال المدافع التوغولي دجينيه ولاعب خط الوسط الموهوب مارك كوكوريلا.

وسيعوّض وصول التركي اينيس أونال من فياريال والكولومبي كوتشو هرنانديز من واتفورد الانكليزي وداريو بوفيدا من أتلتيكو مدريد والكرواتي أنتي بالافيرسا من مانشستر سيتي رحيل العديد من لاعبيه.



غرناطة



إلى متى ستستمر المفاجأة؟ بعد صعوده إلى دوري الاضواء الموسم الفائت، قدم غرناطة موسماً استثنائيًا وأنهى الليغا في المركز السابع المؤهل إلى الادوار التمهيدية ليوروبا ليغ، ليبلغ النادي مسابقة قارية للمرة الأولى في تاريخه.

إذا خفت تأثير المفاجأة الآن، يمكن لفريق المدرب دييغو مارتينيز الاعتماد على الوافدين الجدد لتكرار هذا الانجاز.

إذ تعاقد النادي الأندلسي مع الفرنسي ماكسيم غونالون بصفقة دائمة بعدما لعب لصالحه الموسم الفائت معارا من روما الايطالي، وفعّل خيار شراء الظهير الأيمن الفرنسي ديميتري فولكييه من واتفورد الانكليزي ومدد عقد مهاجمه روبرتو سولدادو لمدة موسم، واستقطب الجناح الأيمن لريال مدريد ألبرتو سورو (21 عاماً).





