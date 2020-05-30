أندية الدوري الإسباني تعود أخيراً لتدريباتها الجماعية الإثنين



وأضافت رابطة الدوري في بيان: "الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في أول يونيو بعدما خففت الحكومة القيود".



وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين في كلّ مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعباً منذ الإثنين الماضي.



ويعود دوري الدرجة الأولى في 11 حزيران - يونيو بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس مع احتمال إقامة مباريات كلّ يوم حتى نهاية الموسم في 19 تموز – يوليو.

وأوضحت الرابطة في بيان أنّ "أندية الليغا ستبدأ اعتباراً من الإثنين الأول من حزيران/يونيو، التمارين الجماعية، بعدما نشرت الحكومة اليوم قانوناً (...) لتخفيف بعض القيود" التي فرضت في الأسابيع الماضية للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".



وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.



وأعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة عن وفاة 39 شخصاً جراء الفيروس مقارنة بمئات الوفيات اليومية قبل شهر.