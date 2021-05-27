أنباء عن مغادرة زيدان لريال مدريد واقترابه من تدريب يوفنتوس

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية بأن زيدان تحدّث اليوم الأربعاء إلى لاعبي الفريق الأبيض وإدارة النادي وأخبرهم بأنه قرر مغادرة ريال بعد تفكير عميق.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية المعروفة عن انطلاق ريال مدريد في البحث عن مدرب جديد ويبدو أن الفريق الملكي يدرس إمكانية التعاقد مع أنطونيو كونتي، الذي رحل عن إنتر، أو ماسيميليانو أليغري، المدرب السابق ليوفنتوس، أو راؤول، المهاجم السابق للفريق.

وفي سياق متصل، أشارت عدّة وسائل إعلام إيطالية أن زيدان قريب جداً من تدريب فريق السيدة العجوز وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

