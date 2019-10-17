أنباء عن تأجيل الكلاسيكو إلى شهر ديسمبر

أشارت تقارير اسبانية اليوم الخميس إلى تأجيل الاتحاد الإسباني لكرة القدم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ليوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وطلبت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي الأربعاء نقل الـ"كلاسيكو" المرتقب في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لريال مدريد، بسبب أعمال الشغب التي يشهدها إقليم كاتالونيا عقب إعلان المحكمة العليا الاسبانية الاثنين الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عامًا بسبب دورهم في محاولة الاقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وأكدت وسائل اعلامية أن إدارة نادي برشلونة قد أخبرت لجنة المسابقات برفضها مقترح تغيير ملعب الكلاسيكو المقبل من "كامب نو" إلى الـ"بيرنابيو".

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، دعت مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة.

وأدت المواجهات خلال الأيام الماضية إلى إصابة العديد من الأشخاص وإيقاف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.