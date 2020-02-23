وانتظر ألافيس حتى الدقيقة 90+1 لتحقيق الفوز بهدف البرازيلي رودريغو إيلاي، ليضيفه إلى ركلة جزاء نفذها زميله لوكاس بيريز في الدقيقة 28، بعدما كان راؤول غارسيا قد منح بلباو التقدم في الدقيقة 17.

ورفع ألافيس الذي حقق فوزه الثاني في آخر ثلاث مباريات، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر، ليصبح على بعد نقطة واحدة من بلباو، المركز 11، وثماني نقاط عن ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

في المقابل، تلقى بلباو خسارته الرابعة توالياً في الدوري، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي في الليغا.

وبدا بلباو في طريقه إلى تحقيق الانتصار عندما تقدم في الدقيقة 17 بهدف غارسيا الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء، كرة قوية بالقدم اليسرى اخترقت الزاوية اليسرى السفلية لحارس ألافيس فرناندو باتشيكو.

لكن المضيف عادل النتيجة سريعاً بعدما تعرض أليكس فيدال للعرقلة من قبل مدافع بلباو ييراي، ليحصل على ركلة جزاء نفذها بيريز قوية على يسار حارس بلباو أوناي سيمون (27).

واقتنص إيلاي هدف الفوز عندما تابع بطريقة أكروباتية ركلة حرة نفذها بيريز عن الجهة اليمنى، وحول الكرة بالقدم اليمنى نحو المرمى، لترتد من القائم الأيسر وتتابع طريقها إلى الشباك.

وفي مباراة أخرى اليوم، حقق غرناطة فوزاً عريضًا على مضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة عبر الفنزويلي داروين ماشيس (4 و28) والفرنسي ديميتري فولكييه (41).



