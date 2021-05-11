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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

ألافيس يعزز حظوظه بالبقاء

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عزز ديبورتيفو ألافيس حظوظه بالبقاء في الدرجة الأولى بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي التاسع عشر قبل الاخير 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

beIN SPORTS

وسجل خوسيه لويس سانمارتن ماتو "خوسيلو" (40) ولويس ريوخا (54) الهدفين.

ووضع ديبورتيفو ألافيس حدا لتعادلين وخسارة في مبارياته الثلاث الأخيرة وحقق فوزه الثامن هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة امام خيتافي الذي يحل ضيفا على سلتا فيغو الثامن الأربعاء، وبفارق خمس نقاط أمام هويسكا الثامن عشر وثالث المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية والذي يستضيف أتلتيك بلباو الأربعاء أيضاً.

في المقابل، زادت مهمة إلتشي في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة واحدة خلف آخر الناجين من الهبوط بلد الوليد السابع عشر والذي يستضيف فياريال الخميس في ختام المرحلة.

وفي مباراة ثانية، حقق أوساسونا فوزاً صعباً على ضيفه قادش 3-2 وانتزع منه المركز الحادي عشر.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام قادش الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر.

الدوري الإسباني - La Liga ديبورتيفو ألافيس إلتشي
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