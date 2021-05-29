ألابا يتطلّع بشغف لمباراته الأولى مع ريال مدريد

وكتب ألابا الفائز بـ27 لقباً مع بايرن ميونيخ عبر تويتر "أترك ناد خاص لانتقل إلى آخر، بعد سنوات عديدة في ميونيخ، سأواجه هذا التحدي الجديد وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة تاريخ هذا النادي الخاص".

وتابع: "لا أطيق الانتظار لألعب مباراتي الأولى بهذا القميص الأبيض الأسطوري، أمامكم جميعًا، جماهير ريال مدريد. أنا مقتنع بأن هذه التجربة ستكون مليئة بالنجاح".

وعندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا وسبعة أشهر و 18 يومًا، ظهر ألابا لأول مرة بقميص الفريق البافاري في مباراة بالكأس ضد غرويتر فورت في شباط/ فبراير 2010، وصنع هدفًا لـفرانك ريبيري في غضون دقيقة من دخوله.

وفي ذلك الوقت، كان ألابا أصغر لاعب يظهر في تاريخ بايرن، قبل أن يأتي جمال موسيالا قبل نحو عام ليكسر هذا الرقم ويصبح الأصغر حين كان يبلغ 17 عاماً و115 يوماً.

شارك ألابا في 448 مباراة مع العملاق البافاري، وسجل 35 هدفًا وقدم 47 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

فاز ألابا بـ 27 لقبًا مع بايرن ميونيخ، من ضمنها 10 ألقاب في الدوري الألماني ومرتين بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وكلهما جزء من ثلاثية تاريخية تحققت مرتين 2013 و 2020.

