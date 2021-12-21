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الدوري الإسباني

ألابا وإيسكو ينضمان لقائمة المصابين بكورونا في صفوف ريال

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انضم لاعب الوسط إيسكو والظهير النمسوي دافيد ألابا إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بحسب ما أعلن الأخير الثلاثاء.

Reuters

وقال ريال في بيان مقتضب عشية لقائه مع أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بسبب ارتباط الفريقين بالكأس السوبر الإسبانية، "يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَيّنا إيسكو وألابا جاءت إيجابية بكوفيد-19".

وانضم إيسكو وألابا الى لائحة اللاعبين الذين أعلن عن إصابتهم بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي، وهم ماركو أسينسيو، الويلزي غاريث بايل، البرازيليان رودريغو ومارسيلو، الكرواتي لوكا مودريتش والأوكراني أندري لونين، إضافة الى مساعد المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو أنشيلوتي.

وعلق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على هذه المسألة في مؤتمره الصحافي الثلاثاء، قائلاً "نفتقد الكثير من اللاعبين وقد نضطر الى تغيير أسلوب اللعب. لا أعلم. أنا أفكر بالأمر".

وبعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، تعثر ريال في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بالتعادل السلبي مع قادش.                                                      

الدوري الإسباني إيسكو فيروس كورونا دافيد ألابا
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