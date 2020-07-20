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أغيري يغادر ليغانيس

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أعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم الإثنين أن المكسيكي خافيير أغيري لن يكون مدرباً لفريقه الموسم المقبل عقب هبوطه إلى الدرجة الثانية.

AFP

وجاء الإعلان عن رحيل أغيري غداة تعادل الفريق مع ضيفه ريال مدريد البطل 2-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، والذي لم يكن كافياً لتفاديه الهبوط، حيث كان يتعين عليه الفوز على النادي الملكي لضمان البقاء خصوصاً بعد تعادل سلتا فيغو مع اسبانيول.

وقال ليغانيس في بيان "يشكر النادي خافيير أغيري وجهازه الفني"، موضحاً أنه استلم تدريب الفريق في "مرحلة معقدة وأبقاه على قيد الحياة حتى المباراة الأخيرة في الدوري".

وتعاقد ليغانيس مع أغيري (60 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط.

الدوري الإسباني خافيير أغيري ليغانيس
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