أغيري يغادر ليغانيس

وجاء الإعلان عن رحيل أغيري غداة تعادل الفريق مع ضيفه ريال مدريد البطل 2-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، والذي لم يكن كافياً لتفاديه الهبوط، حيث كان يتعين عليه الفوز على النادي الملكي لضمان البقاء خصوصاً بعد تعادل سلتا فيغو مع اسبانيول.

وقال ليغانيس في بيان "يشكر النادي خافيير أغيري وجهازه الفني"، موضحاً أنه استلم تدريب الفريق في "مرحلة معقدة وأبقاه على قيد الحياة حتى المباراة الأخيرة في الدوري".

وتعاقد ليغانيس مع أغيري (60 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط.