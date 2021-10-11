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الدوري الإسباني

أغويرو وديمبيلي يعاودان التدريبات في صفوف برشلونة

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عاود المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي تدريباتهما الإثنين في صفوف برشلونة الإسباني، بعد غيابهما منذ مطلع الموسم الحالي بداعي الإصابة.

AFP


وقال برشلونة إنّ اللاعبين "شاركا في الحصة التدريبية مع المجموعة".

وعانى ديمبيلي من تمزق عضلي في فخذه الأيمن وخضع لعملية جراحية في حزيران/يونيو الماضي، أما أغويرو الذي انتقل إلى الفريق الكاتالوني قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة حرة، فعانى من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في التاسع من أب/أغسطس الماضي.

وقد يتواجد اللاعبان في القائمة المرشحة لخوض المباراة ضد فالنسيا الأحد المقبل ضمن المرحلة التاسعة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.

الدوري الإسباني برشلونة سيرجيو أغويرو عثمان ديمبيلي
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