أغويرو وديمبيلي يعاودان التدريبات في صفوف برشلونة



وقال برشلونة إنّ اللاعبين "شاركا في الحصة التدريبية مع المجموعة".



وعانى ديمبيلي من تمزق عضلي في فخذه الأيمن وخضع لعملية جراحية في حزيران/يونيو الماضي، أما أغويرو الذي انتقل إلى الفريق الكاتالوني قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة حرة، فعانى من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في التاسع من أب/أغسطس الماضي.



وقد يتواجد اللاعبان في القائمة المرشحة لخوض المباراة ضد فالنسيا الأحد المقبل ضمن المرحلة التاسعة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.