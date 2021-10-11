وقال برشلونة إنّ اللاعبين "شاركا في الحصة التدريبية مع المجموعة".
وعانى ديمبيلي من تمزق عضلي في فخذه الأيمن وخضع لعملية جراحية في حزيران/يونيو الماضي، أما أغويرو الذي انتقل إلى الفريق الكاتالوني قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة حرة، فعانى من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في التاسع من أب/أغسطس الماضي.
وقد يتواجد اللاعبان في القائمة المرشحة لخوض المباراة ضد فالنسيا الأحد المقبل ضمن المرحلة التاسعة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.
أغويرو وديمبيلي يعاودان التدريبات في صفوف برشلونة
الدوري الإسباني برشلونة سيرجيو أغويرو عثمان ديمبيلي