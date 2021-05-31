أغويرو بعد انتقاله إلى برشلونة: "إنه النادي الأفضل في العالم"

ووقع أغويرو على عقد يمتد لموسمين مع برشلونة ثالث الدوري الإسباني اليوم الإثنين وقال لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق إنّه متحمس للغاية لخوض تجربته الجديدة.

وأضاف أغويرو الذي نشرت صور اجتيازه للفحوصات الطبية اليوم أيضاً: "أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالقدوم إلى هنا، أريد اللعب والمساعدة في تسجيل الأهداف وتحقيق البطولات".

واتفق أغويرو منذ أسابيع مع مانشستر سيتي على الرحيل، بعد العديد من السنوات المميزة التي خاضها في صفوف أبطال الدوري الممتاز.

وخسر أغويرو السبت الفائت نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدف دون رد، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم الأرجنتيني في الدقيقة السابعة والسبعين.