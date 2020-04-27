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الدوري الإسباني

أزمة كورونا تجبر إسبانيول على تخفيض رواتب لاعبيه

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أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أنه توصل لاتفاق على تخفيض رواتب لاعبيه، وتمديد عقود أولئك التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وأوضح النادي في بيان أنه سيكون هناك تخفيض بنسبة 19 بالمئة في الراتب السنوي في حالة عدم استئناف الموسم، فيما سيتم حسم 4 بالمئة في حالة استكماله..

بالإضافة إلى ذلك، وافق تسعة لاعبين، (من بينهم حارس المرمى دييغو لوبيز والأرجنتيني جوناثان كاليري)، كان من المقرر أن تنتهي عقدوهم نهاية الموسم في 30 حزيران/يونيو المقبل، على التمديد حتى النهاية الفعلية لموسم 2019-2020.

وفرض تفشي "كوفيد-19" تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الثالث عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، منذ 12 آذار/مارس الماضي.

وكان برشلونة حامل اللقب وجار اسبانيول في إقليم كاتالونيا، متصدراً للبطولة عند تعليق منافساتها، في المرحلة السابعة والعشرين، برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن خصمه الأزلي ريال مدريد.

وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن رغبتها بأنهاء الدوري الذي تبقى منه 11 مرحلة، حتى لو اضطرهم ذلك للعب بعد 30 حزيران/يونيو. 

وذكرت الحكومة الإسبانية الأحد أن التعهد بالعودة الى منافسات بطولة كرة القدم قبل الصيف "لن يكون حكيما".

وكان فريق اسبانيول متذيل الترتيب قد أعلن في 27 آذار/مارس عن خطة بطالة جزئية للتخفيف من أثر وباء فيروس "كوفيد-19" على موارده المالية. 

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