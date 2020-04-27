أزمة كورونا تجبر إسبانيول على تخفيض رواتب لاعبيه

وأوضح النادي في بيان أنه سيكون هناك تخفيض بنسبة 19 بالمئة في الراتب السنوي في حالة عدم استئناف الموسم، فيما سيتم حسم 4 بالمئة في حالة استكماله..

بالإضافة إلى ذلك، وافق تسعة لاعبين، (من بينهم حارس المرمى دييغو لوبيز والأرجنتيني جوناثان كاليري)، كان من المقرر أن تنتهي عقدوهم نهاية الموسم في 30 حزيران/يونيو المقبل، على التمديد حتى النهاية الفعلية لموسم 2019-2020.

وفرض تفشي "كوفيد-19" تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الثالث عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، منذ 12 آذار/مارس الماضي.

وكان برشلونة حامل اللقب وجار اسبانيول في إقليم كاتالونيا، متصدراً للبطولة عند تعليق منافساتها، في المرحلة السابعة والعشرين، برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن خصمه الأزلي ريال مدريد.

وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن رغبتها بأنهاء الدوري الذي تبقى منه 11 مرحلة، حتى لو اضطرهم ذلك للعب بعد 30 حزيران/يونيو.

وذكرت الحكومة الإسبانية الأحد أن التعهد بالعودة الى منافسات بطولة كرة القدم قبل الصيف "لن يكون حكيما".

وكان فريق اسبانيول متذيل الترتيب قد أعلن في 27 آذار/مارس عن خطة بطالة جزئية للتخفيف من أثر وباء فيروس "كوفيد-19" على موارده المالية.