أتليتيك بلباو يتخطّى عقبة رايو فاليكانو بصعوبة

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الفائز كل من إينياكي ويليامس (14) وأويان سانسيت (28) ونيكو ويليامس (33).

في المقابل وقّع الأرجنتيني أوسكار تريخو (5) والكولومبي راداميل فالكاو (80) هدفي الخاسر.

وبهذا الفوز رفع بلباو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.

في المقابل تجمّد رصيد رايو فاليكانو عند 7 نقاط في المرتبة الحادية عشرة مؤقتًا.

وضمن المرحلة ذاتها ضرب فالنسيا بقوّة بتخطّيه ضيفه سيلتا فيغو بثلاثية نظيفة بصم عليها كل من صامويل كاستييخو (37) والبرازيلي ماركوس أندري (82) والبرتغالي أندري ألمييدا (90+3).

وبات في جراب فالنسيا 9 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا في حين توقّف عدّاد سيلتا فيغو عند 7 نقاط في المرتبة الثالثة عشرة.

بدوره انتصر ريال مايوركا على ضيفه ألميريا بهدف دون رد بواسطة بابلو مافيو (25).