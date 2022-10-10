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الدوري الإسباني

أتليتيكو مدريد يعلن انتقال غريزمان لصفوفه بشكل نهائي حتى 2026

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أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم الاثنين رسمياً عن انتقال اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوفه بشكل نهائي حتى عام 2026.

Reuters

وتم الاتفاق بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة على انتقال النجم الفرنسي من النادي الكاتالوني بصفة نهائية بعد أن لعب لصالح الـ"روخي بلانكوس" على سبيل الإعارة منذ صيف 2021. وشارك غريزمان مع أتليتيكو في جميع المباريات المحلية والقارية هذا الموسم محرزا ثلاثة أهداف كما صنع هدفين.

وغرّد أتليتيكو عبر حسابه في تويتر: "تم الاتفاق مع نادي برشلونة لانتقال أنطوال غريزمان. اللاعب الفرنسي وقع على عقده الجديد الذي سيربطه بنادينا حتى 2026".

 

 

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