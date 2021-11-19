أتلتيك بلباو يواصل نزيف النقاط



وهو التعادل الثالث لأتلتيك بلباو في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز فارتقى إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام أوساسونا الذي يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد حامل اللقب السبت.



ويملك أتلتيك بلباو مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة ضد مضيفه ريال مدريد ستقام في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.



في المقابل، تخلض ليفانتي من المركز الأخير بتعادله السابع هذا الموسم مقابل سبع هزائم فرفع رصيده إلى سبع نقاط وفض شراكة المركز العشرين الأخير مع خيتافي الذي يستضيف قادش الأحد، علما بأن ليفانتي هو الفريق الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن في الدوري.