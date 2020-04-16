أتلتيك بلباو يعلن التوصل لاتفاق لخفض الرواتب

وجاء في بيان النادي الباسكي "سيكون الحسم من الراتب السنوي بنسبة 17 في المئة في حال استحالة استكمال المنافسات وستة في المئة في حال استُكمل الدوري خلف أبواب موصدة".

وتابع "لاعبو الفريق الأول للرجال في نادي أتلتيك بلباو، وبقيادة قادتهم، وفي لفتة تظهر مسؤولية والتزام كبير، وافقوا طوعاً على تخفيض رواتبهم نظراً للظروف التي قد تؤثر على نهاية موسم 2019-2020".

وكان بلباو يحتل المركز العاشر في ترتيب الليغا قبل تعليق المنافسات منتصف شهر آذار/مارس الفائت، وبلغ نهائي كأس اسبانيا الذي تأجل إلى موعد لم يحدد بعد، لمواجهة نادي ريال سوسييداد.

وانضم بلباو بذلك إلى أندية عدة في إسبانيا اتخذت قرارات بخفض الرواتب، منها جاره الباسكي سوسييداد، ومتصدر الترتيب وحامل اللقب برشلونة، وقطبا العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو.

وعمدت أندية كرة قدم عدة حول العالم إلى إجراءات خفض رواتب اللاعبين في هذه الفترة، في ظل تراجع إيراداتها المالية بسبب توقف عائدات المباريات ومداخيل البث التلفزيوني.

وتعتبر إسبانيا من البلدان الأكثر تضرراً من "كوفيد-19" الذي أدى إلى نحو 16 ألف معلنة بحسب الاحصاءات الرسمية. ولا تزال منافسات الليغا متوقفة حتى إشعار آخر.