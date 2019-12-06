أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب في فياريال

ودخل أتلتيكو اللقاء بحثاً عن الفوز بعد خسارته على أرضه الأحد الماضي أمام برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 86 للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وبقي فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المركز السادس مؤقتاً برصيد 26 نقطة بعد تعادله الثامن هذا الموسم في الليغا مقابل ستة انتصارات وهزيمتين.

وكان أتلتيكو، يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل استضافة لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل في الجدولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات حيث يطمح إلى حجز البطاقة الثانية الى الدور الـ16 بعد أن ضمن يوفنتوس الايطالي البطاقة الأولى عن المجموعة الرابعة.

وكانت تسديدة النيجيري صامويل شوكويزي بيسراه من خارج المنطقة الإنذار الأول في اللقاء لأصحاب الأرض إلا أنّها ارتدت من الدولي الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو (10)، قبل أن تمر رأسية جيرار مورينو مهاجم فياريال بجانب القائم الأيمن في الدقيقة ذاتها.

وهدد الضيوف مرمى الخصم عن طريق تسديدة زاحفة من خارج المنطقة للموهبة البرتغالية جواو فيليكس إلا أن كرته ارتدت من القائم الأيسر (12)، قبل أن تمر كرته فوق العارضة إثر هجمة مرتدة (24).

وكان أصحاب الأرض الطرف الأفضل في الشوط الأول، وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل عن طريق مانو تريغيروس الذي سدد كرة صاروخية بيسراه من داخل منقطة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس السلوفيني يان أوبلاك (34).

ودخل "روخيبلانكوس" إلى الشوط الثاني بعزم أكبر وهدد باكراً بتسديدة "على الطائر" لساوول نيغويز بيسراه من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس سيرخيو أسينخو (47).

وكان شوكويزي على الموعد مجدداً بعد أن افتك الكرة من أتلتيكو في وسط الملعب وانطلق على الجهة اليمنى قبل أن يلعب ثنائية مع تريغيروس الذي أعاد له الكرة الى داخل المنطقة إلا أن كرة النيجيري علت العارضة (54).

وحاول فيليكس (20 عاماً) أخذ الأمور على عاتقه وانطلق على الجهة اليسرى من هجمة مرتدة مكملاً طريقه إلى منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية كان لها الحارس بالمرصاد (63)، قبل أن يمرر عرضية إلى البرازيلي رينان لودي إلا أن كرة الأخير علت العارضة (79).



