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الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يمدّد عقد مدرّبه دييغو سيميوني حتّى 2024

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أعلن أتلتيكو مدريد اليوم الخميس تمديد عقد مدرّبه الأرجنتيني دييغو سيميوني حتّى 2024.

Reuters

أعلن أتلتيكو مدريد تمديد عقد مدربه دييغو سيميوني حتى العام 2024. 

إعلان التمديد جاء بعد قيادة سيميوني (51 عاماً) الفريق للتتويج بلقب الليغا للمرة الثانية تحت إشرافه، بعد صراع كبير مع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وبهذا التمديد سيكمل الأرجنتيني رحلة تدريبه للأتليتي التي بدأت عام 2011، وحقق فيها العديد من الألقاب، فبالإضافة للقبي الدوري، توّج سيميوني مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي مرتين وكذلك بكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الأوروبي مرتين، فضلاً عن حلوله وصيفاً في دوري أبطال أوروبا في مناسبتين. 

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني دييغو سيميوني
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