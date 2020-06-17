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الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يكتسح أوساسونا ويرتقي للمركز الرابع مؤقتاً

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اكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه أوساسونا بخماسية نظيفة مساء الأربعاء في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المركز الرابع في الترتيب مؤقتاً برصيد 49 نقطة بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال سوسيداد (الخامس برصيد 47 نقطة) مع ديبورتيفو ألافيس الخميس.

افتتح النجم البرتغالي جواو فيليكس التسجيل للضيوف في الدقيقة 27 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 56 وماركوس يورينتي الثالث في الدقيقة 79 والفارو موراتا الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يختتم البلجيكي يانييك كاراسكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وهو الفوز الأول لأتلتيكو بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الليغا.
 

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