أتلتيكو مدريد يكتسح أوساسونا ويرتقي للمركز الرابع مؤقتاً

وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المركز الرابع في الترتيب مؤقتاً برصيد 49 نقطة بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال سوسيداد (الخامس برصيد 47 نقطة) مع ديبورتيفو ألافيس الخميس.

افتتح النجم البرتغالي جواو فيليكس التسجيل للضيوف في الدقيقة 27 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 56 وماركوس يورينتي الثالث في الدقيقة 79 والفارو موراتا الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يختتم البلجيكي يانييك كاراسكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وهو الفوز الأول لأتلتيكو بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الليغا.

