أتلتيكو مدريد يعلن معاناة ليمار من إصابة في الفخذ

وأشار النادي في بيان على الموقع الرسمي أن الجهاز الطبي أكد "معاناة ليمار من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن. نتابع تطور حالته الصحية".

ويعتبر لاعب خط الوسط البالغ 24 عاماً أحد الوجوه الأساسية التي قد تغادر نادي العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الخميس في إسبانيا.

وقد أشارت الصحافة الإسبانية الى اهتمام كل من ليون الفرنسي وأرسنال الانكليزي بالحصول على خدمات لاعب موناكو السابق الذي وصل إلى أتلتيكو مقابل 72 مليون يورو في صيف 2018.

وعانى ليمار في إيجاد مكان له في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، إذ شارك أساسياً في تسع مباريات في الليغا هذا الموسم لم يسجل خلالها اي هدف أو يصنع واحداً.

ويبحث ليمار المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في روسيا لإظهار مكانته للمدرب ديديييه ديشان قبيل كأس أوروبا 2020 المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة أوروبية.

