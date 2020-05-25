أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيليكس في الركبة

وأوضح نادي العاصمة الإسبانية ان لاعبه البالغ من العمر 20 عاما، تعرض "لالتواء خفيف" في أحد أربطة الركبة اليسرى، وبدأ الخضوع للعلاج، من دون ان يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وبحسب الصحف الإسبانية، سيكون اللاعب الدولي جاهزا للعودة الى صفوف فريقه بعد معاودة المنافسات، علما أنه موقوف عن المشاركة في المباراة المقبلة لفريقه (أي الأولى بعد العودة والتي ستكون ضد أتلتيك بلباو) بسبب تراكم الإنذارات.

لكن التقارير رجحت ان يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الثانية ضد أوساسونا.

ولم تحدد رابطة الدوري بعد الموعد الرسمي لاستئناف المباريات، بعدما منحت الحكومة السبت الضوء الأخضر لذلك اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.

وأبدى رئيس الرابطة خافيير تيباس رغبته في ان يكون تاريخ 11 حزيران/يونيو موعدا لعودة المباريات، من خلال الـ"دربي" بين إشبيلية وريال بيتيس.

وسبق لتيابس أن أعرب عن رغبته في ان تكون عودة المنافسات اعتبارا من 12 حزيران/يونيو، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين.

ويخوض فيليكس موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد منذ انضمامه الى صفوفه في صيف العام 2019 آتيا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة قدرت قيمتها بـ126 مليون يورو.

وغاب اللاعب لفترتين عن صفوف النادي المدريدي بسبب الإصابة، وذلك لست مباريات بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر بسبب إصابة في الكاحل، وفي مطلع 2020 بسبب إصابة في الساق اليمنى.