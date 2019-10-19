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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يشخّص إصابة فيليكس

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AFP

أعلن نادي اتلتيكو مدريد أن لاعبه البرتغالي جواو فيليكس أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن من الدرجة الثانية عقب خروجه اليوم من لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني.

وخرج المهاجم الشاب 19 عاماً، يعرج في الدقيقة 80. وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي إصابة اللاعب بالتواء درجة ثانية دون تحديد مدة الغياب وفقا للنادي الإسباني.

وتعرض اللاعب الذي انتقل من بنفيكا بصفقة 126 مليون يورو من بنفيكا لالتواء أثناء كرة مشتركة مع داني باريخو ليترك الملعب ويكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد إجراء دييغو سيميوني التبديلات الثلاث.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.


 

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