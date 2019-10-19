أتلتيكو مدريد يشخّص إصابة فيليكس

أعلن نادي اتلتيكو مدريد أن لاعبه البرتغالي جواو فيليكس أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن من الدرجة الثانية عقب خروجه اليوم من لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني.

وخرج المهاجم الشاب 19 عاماً، يعرج في الدقيقة 80. وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي إصابة اللاعب بالتواء درجة ثانية دون تحديد مدة الغياب وفقا للنادي الإسباني.

وتعرض اللاعب الذي انتقل من بنفيكا بصفقة 126 مليون يورو من بنفيكا لالتواء أثناء كرة مشتركة مع داني باريخو ليترك الملعب ويكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد إجراء دييغو سيميوني التبديلات الثلاث.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

[📋] INJURY UPDATE@joaofelix70 suffers grade II right ankle sprain.



➡ https://t.co/kZovbkvMc6 — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 19, 2019



