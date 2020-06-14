أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيك بيلباو



استمرت نتائج أتلتيكو مدريد المتواضعة في الدوري الإسباني عقب تعادله 1-1 مع مضيفه أتلتيك بيلباو اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.



ووجد أتلتيكو مدريد نفسه متأخراً بالنتيجة بعد هدف مونيين (37)، لكن الفريق الذي أقصى ليفربول الإنكليزي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عدّل النتيجة بعد دقيقتين فقط بفضل دييغو كوستا (39).

ولعب أتلتيكو مدريد بمعظم نجومه وعلى رأسهم كوستا ويورينتي وساوول وحارسه العملاق السلوفيني أوبلاك، لكن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل إلى حدٍّ ما.

ويصارع أتلتيكو من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتساوى مع ريال سوسييداد وخيتافي برصيد 46 نقطة لكل منهم (يتنافسون على المركز الرابع وإشبيلية ثالثاً بـ50 نقطة) ولكن مع مباراة أقل لسوسييداد الذي سيلاقي أوساسونا الليلة، بينما صار رصيد بيلباو 38 نقطة في المركز العاشر.

وهذه المباراة الأولى لتلامذة الأرجنتيني دييغو سيميوني منذ الفوز على ليفربول في 11 أذار/مارس الفائت 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-0 لليفربول)، إذ أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية حول العالم على التأجيل أو الإلغاء.