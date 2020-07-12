أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بالتغلب على بيتيس

هدف أتلتيكو الوحيد، سجله دييغو كوستا بمساعدة من تقنية الفيديو، بعد شكوك حول لمسه الكرة بيده أثناء تسديدها نحو المرمى في الدقيقة 74.

ولعب فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد ماريو هرموسو.

وابتعد أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعد أن حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 15 وخسر 4، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الذي يستقبل مايوركا الأحد.

وفي إطار المرحلة ذاتها تغلب أوساسونا على سلتا فيغو 2-1. سجل للفائز انريك غاليغو (23) وخوسيه ارنايس (90)، وللخاسر سانتي مينا (10).

