أتلتيكو مدريد يتابع عروضه المخيبة

وهي المباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات التي يفشل فيها أتلتيكو في الفوز، والثاني في الدوري بعدما سقط أمام إيبار صفر-2، كما خرج من كأس إسبانيا بخسارته أمام كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 1-2 بعد التمديد.

ومن شأن هذه السلسلة أن تزيد من الضغوطات على كاهل المدرب الأرجنتيني دييغو سيمويني الذي يواجه أكبر أزمة لفريقه منذ أن تولى الإشراف عليه قبل 8 سنوات وبدأ يتعرض للانتقادات من أنصار الفريق.

وتنتظر الفريق مهام في غاية الصعوبة في مواجه ليفربول حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا في ذهاب ثمن النهائي في 18 شباط/فبراير المقبل.

بالإضافة إلى دربي مدريد الأسبوع المقبل في الدوري المحلي.

وكان اتلتيكو الطرف الأفضل لا سيما في الشوط الأول لكنه واجه ايفان كويلار حارس مرمى ليغانيس في ذروة تألقه حيث تصدى الأخير لأكثر من كرة خطرة بينها ثلاث محاولات لآنخل كوريا (20 و23 و37).

ويحاول سيميوني إيجاد حلّ للعقم الهجومي الذي يعاني منه فريقه من خلال الحصول على خدمات الأوروغوياني إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الفرنسي قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الحالي.



