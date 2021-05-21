أتلتيكو أم ريال؟ من سيظفر باللقب بعد موسم للتاريخ

وبات في حكم المعلوم، أن تعادل أتلتيكو وفوز ريال، يتوج الأخير باللقب بسبب فارق المواجهات المباشرة الذي يصب في مصلحة رجال زيدان (فوز في الذهاب 2-0 وتعادل في الإياب 1-1).

لكن لم يكن يأمل فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي لم يتخل عن الصدارة منذ المرحلة 14، مواجهة منافس بحاجة ماسة للنقاط بدافع البقاء في دوري الدرجة الأولى في المرحلة الأخيرة، وهو بلد الوليد (19 على جدول الترتيب) ما يبشر بمواجهة صعبة للغاية.

في المقلب الآخر، لن يكون خصم الميرنغي (فياريال) أقل حاجة للنقاط من بلد الوليد، وإن اختلف موقع كل منهما على جدول الترتيب، ففريق أوناي إيمري السابع طامح للتأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كون مركزه الحالي يخوّله خوض الملحق المؤهل إلى المسابقة القارية الرديفة الجديدة "يوروبا كونفرس ليغ"، علماً أنه يملك فرصة بلوغ دوري الأبطال في حال فوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي في نهائي يوروبا ليغ الأربعاء المقبل في غدانسك.

وفيما يلي بعض الأرقام التي تمهد لتتويج أحد القطبين المدريديين:

- قد يحرز أتلتيكو مدريد لقبه الـ11 في الدوري الإسباني، واللقب الثاني مع المدرّب دييغو سيميوني بعد لقب موسم 2013-2014.

- قد يصبح المدرّب الأرجنتيني ثالث مدرّب يفوز بلقبين في البطولة مع النادي بعد ريكاردو زامورا (1939-1940 و1940-1941) وهيلينيو هيريرا (1949-1950 و1950-1951).

- قد يحرز ريال مدريد لقبه الـ35 في الدوري الإسباني، وللمرّة الأولى في موسمين متتاليين بعد 2006-2007 مع فابيو كابيلو و2007-2008 مع بيرند شوستر.

- زين الدين زيدان قد يصبح اوّل مدرّبٍ لريال مدريد يفوز بلقبين متتاليين في الدوري الإسباني منذ القاب ليو بينهاكير الـ3 المتتالية (1986-1987، 1987-1988، 1988-1989).

- حسم الدوري الإسباني في المرحلة الأخيرة بين ريال مدريد وأتلتيكو مرتين، موسم 1964 - 1965 (ريال البطل) وموسم 1965- 1966 (أتلتيكو البطل).

كم مرة حُسم الدوري الإسباني بالمواجهات المباشرة؟

موسم 2006-2007: ريال مدريد 76 ، برشلونة 76

موسم 1993-1994: برشلونة 56 ، ديبورتيفو لاكورونيا 56

موسم 1983-1984: أتلتيك بيلباو 49 ، ريال مدريد 49

موسم 1980-1981: ريال سوسييداد 45 ، ريال مدريد 45

موسم 1970-1971: فالنسيا 43 ، برشلونة 43

موسم 1958-1960: برشلونة 46 ، ريال مدريد 46

موسم 1946- 1947: فالنسيا 34 ، أتلتيك بيلباو 34

موسم 1930- 1931: أتلتيك بيلباو 22 ، راسينغ دي سانتاندير 22 ، ريال سوسيداد 22