أنشيلوتي يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد



وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر "أهلاً وسهلاً بعودتك سيد أنشيلوتي"، في إشارة منه إلى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً مع النادي الملكي بين 2013 و2015 حين قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014.

ويأتي التعاقد مع أنشيلوتي رغم أنه كان مرتبطاً بعقد مع إيفرتون الإنكليزي لثلاثة أعوام قادمة بعدما استلم الإشراف عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال ريال في بيان "يعود الإيطالي إلى نادينا بعدما أعاد كتابة التاريخ خلال فترته الأولى على مقاعد تدريب ريال مدريد".

وأشار النادي الملكي إلى أن أنشيلوتي "قاد الفريق للقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة أنشيلوتي، تزعم الفريق أوروبا بعد 12 عاماً على انتصاره القاري الأخير، بفوز لا يُنسى على أتلتيكو في نهائي لشبونة"، في إشارة إلى الفوز 4-1 بعد التمديد على الجار المدريدي الذي كان متقدماً حتى الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي قبل أن يخطف سيرخيو راموس التعادل ويفرض التمديد.

وأفاد ريال بأن المدرب السابق ليوفنتوس، ميلان، تشيلسي الإنكليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، نابولي وإيفرتون، سيوقّع عقده مع النادي الأربعاء.