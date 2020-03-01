أبرز الأرقام التاريخية التي سجلت بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

واقتحم البرازيلي فينيسيوس جونيور سجّلات التاريخ بقوة بعد هدفه الأول وكذلك الحال كان بالنسبة للدومينيكاني ماريانو دياز صاحب الهدف الثاني.

وانتصر ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-0 في قمة المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، الأمر الذي جعل الفائز متصدراً بفارق نقطة عن حامل اللقب برشلونة.

وهنا أبرز الأرقام التي كشفت عنها مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

هذا الفوز رقم 100 لصالح ريال مدريد في الكلاسيكو بجميع المباريات الرسمية وغير الرسمية.

ريال مدريد عادل برشلونة في عدد مرات الفوز بالكلاسيكو في المباريات الرسمية (96 انتصار لكل فريق).

للمرة الأولى يفشل برشلونة في الفوز بالكلاسيكو خلال موسم واحد في الدوري الإسباني منذ 2012-2013.

للمرة الأولى يفشل برشلونة في التسجيل بالكلاسيكو في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو منذ أكتوبر 2006.

جونيور هو أصغر لاعب يسجل هدفاً في الكلاسيكو في القرن الواحد والعشرين (19 عاماً و223 يوماً).