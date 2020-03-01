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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

أبرز الأرقام التاريخية التي سجلت بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

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فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية كشف عن المزيد من الأرقام الملفتة التي سجّلت في إحدى أهم مباريات كرة القدم عبر التاريخ.

AFP

واقتحم البرازيلي فينيسيوس جونيور سجّلات التاريخ بقوة بعد هدفه الأول وكذلك الحال كان بالنسبة للدومينيكاني ماريانو دياز صاحب الهدف الثاني.

وانتصر ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-0 في قمة المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، الأمر الذي جعل الفائز متصدراً بفارق نقطة عن حامل اللقب برشلونة.

وهنا أبرز الأرقام التي كشفت عنها مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

  • هذا الفوز رقم 100 لصالح ريال مدريد في الكلاسيكو بجميع المباريات الرسمية وغير الرسمية.
  • ريال مدريد عادل برشلونة في عدد مرات الفوز بالكلاسيكو في المباريات الرسمية (96 انتصار لكل فريق).
  • للمرة الأولى يفشل برشلونة في الفوز بالكلاسيكو خلال موسم واحد في الدوري الإسباني منذ 2012-2013.
  • للمرة الأولى يفشل برشلونة في التسجيل بالكلاسيكو في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو منذ أكتوبر 2006.
  • جونيور هو أصغر لاعب يسجل هدفاً في الكلاسيكو في القرن الواحد والعشرين (19 عاماً و223 يوماً).

  • فاتي أصبح أصغر لاعب من برشلونة يشارك في الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو (ولد في 21 أكتوبر 2002).
  • البلجيكي كورتوا أول حارس من ريال مدريد يحافظ على نظافة شباكه في الكلاسيكو خلال موسم واحد منذ ميغيل آنخيل 1974-1975.
  • ماريانو دياز أول لاعب يولد في برشلونة ويسجل هدفاً لريال مدريد في الكلاسيكو منذ أن فعل ذلك ماكالا في 18 سبتمبر 1949.
ريال مدريد برشلونة
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