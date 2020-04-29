آرثر يواصل التأكيد على رغبته بالبقاء في برشلونة

وقال آرثر في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسبانية "هناك دائماً تكهنات، ولكن بصدق أن فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقاً من ذلك، انا هادئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً "أشعر أنني بحالة جيدة جدا هنا وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا"،

وانتقل لاعب منتخب "سيليساو" إلى برشلونة في عام 2018، قادماً من غريميو، ويستمر عقده مع الفريق الكاتالوني حتى 2024.

وألمحت تقارير صحافية إسبانية في الأيام الأخيرة إلى احتمال رحيل آرثر إلى ايطاليا في عملية تبادل قد تشهد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي. كما أفادت التقارير عن اهتمام يوفنتوس بطل "سيري أ" في المواسم الثمانية الأخيرة بالبرازيلي.

واعتبر آرثر أن "الاهتمام المفترض الذي تبديه الأندية الكبيرة هو دائماً شرف وإشارة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) لسنوات عديدة قادمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها آرثر عن رغبته بالبقاء في برشلونة، إذ كان قد صرح منتصف الشهر الماضي لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قائلاً: "أشعر براحة كبيرة في برشلونة، تأقلمت كثيراً مع الأجواء والظروف الموجودة هنا".

