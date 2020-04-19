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الدوري الإسباني

آرثر يحسم جدل رحيله عن برشلونة

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أشارت عدة تقارير صحفية بأن برشلونة يدرس إمكانية الاستغناء عن خدمات البرازيلي آرثر لفريق انتر ميلان الإيطالي واضافة مبلغ مالي من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

AFP

وفي تصريح لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكد متوسط الميدان البرازيلي أرثر بأنه لا يفكر في مغادرة برشلونة قائلاً: "أشعر براحة كبيرة في برشلونة، تأقلمت كثيراً مع الأجواء والظروف الموجودة هنا".

وأضاف اللاعب البرازيلي قائلاً: "أنا أتحسن تدريجياً من الإصابة التي تعرضت لها. أحاول أن استغل فترة التوقف الرياضي من أجل التعافي واسترجاع كامل امكانياتي تأهباً للعودة إلى المنافسات".

أما في ما يتعلق بارتباط اسمه بصفقة انتقال لوتارو مارتينيز إلى برشلونة، قال أرثر: "أنا فخور بارتباط اسمي بفريق كبير وتاريخي مثل انتر ميلان الذي يمتلك مدرباً مميزاً وتشكيلة رائعة. أنا لا أفكر في صفقة لوتارو بل ما يهمني هو البقاء في برشلونة".  
 

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