آخر أخبار ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو المنتظر

برشلونة "مذهل" في الليغا بحسب أنشيلوتي

حذّر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لاعبيه عشية مواجهة برشلونة في قمة الدوري الإسباني في كرة القدم، من تقديم خصمه الكاتالوني أداء "مذهلاً" في الليغا هذا الموسم رغم معاناته في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يواجه برشلونة في الكلاسيكو بدون كورتوا



ويقف برشلونة على شفير الإقصاء من دوري الأبطال، بعد تعادله الأربعاء على أرضه ضد إنتر الإيطالي 3-3، لكنه يخوض مواجهة الأحد على أرض ريال مدريد، وهو يتصدر الترتيب بعد 8 مراحل دون خسارة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وشباكه لم تهتز سوى مرى يتيمة هذا الموسم.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت "نتحدث عن فريق فاز في كل مبارياته في الليغا بعد تعادله افتتاحاً. فورمتهم جيدة جداً في الدوري".

تابع المدرّب المحنّك "منذ بداية المسابقة يقومون بعمل جيد جداً. عانوا مشكلات في دوري الأبطال، وهي طبيعية في تلك المسابقة، لكن في الليغا كانوا مذهلين".

وتذكر أنشيلوتي الذي قاد ريال إلى لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال الموسم الماضي، خسارة فريقه أمام برشلونة برباعية نظيفة في ملعب سانتياغو برنابيو الموسم الماضي، عندما دفع بصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش بدلاً من المهاجم الفرنسي المصاب كريم بنزيمة.

أضاف "صحيح ان العام الماضي حاولت اختراع شيئ ما، ودفعت الثمن".

تابع "لن تؤثر علينا مباراة الموسم الماضي، لأننا في موسم مختلف، كلاسيكو مختلف. نتطلع لخوض هذه المباراة والتي سيتابعها كل العالم".

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ريال مدريد 🆚برشلونة

ليفربول🆚 مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ🆚 فرايبورغ

باريس سان جيرمان🆚 مارسيليا#الدوري_الاسباني #الدوري_الإنكليزي #الدوري_الألماني #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/dFhqGlHZsr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 13, 2022

وأكّد أنشيلوتي غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن الكلاسيكو، فيما بمقدور قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر اللعب مرتدياً قناعاً واقياً.

تعرض الألماني للاصابة في مواجهة شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري الأبطال عندما سجل في الدقيقة الأخيرة واصطدم رأسه بالحارس المنافس.

لابورتا يجدد الثقة بـ"مشروع تشافي"

من جهته، أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن ثقته بالفريق والمدرب تشافي إيرنانديث لم تهتز بفعل النتائج التي تحققت في دوري الأبطال، حيث أنه متأكد من أن الفريق سيجلب السعادة ..

هذا وأبدى لابورتا احترامه لليونيل ميسي وتاريخه السابق مع برشلونة ويحترم تواجده حاليا مع باريس سان جيرمان.

تشافي "سأترك برشلونة عندما افتقر للحلول"

وقال تشافي انه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه

تشافي الذي أقرّ بخطئه متحملاً نتيجة التعادل مع إنتر، قال عشية مواجهة ريال "أنا أيضاً مشجع لبرشلونة. أنا متعاطف. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك".

تابع "عندما اقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود إلى بيتي. لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل الى قناعة باني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل".

وسيستعيد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي الدولي جول كونديه. قال تشافي "هو بحال جيدة، هو (جاهز) 100%. هو سعيد وبحال بدنية جيدة. تدرّب بجهد وهو متاح"، دون أن يوضح ما إذا كان سيدفع بلاعب إشبيلية السابق أساسياً.

وأكّد المدرب السابق للسد القطري ان فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال "عندما تكون لاعباً، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-صفر)".

أضاف لاعب الوسط الدولي السابق "نحن على المسار الجيد. لقد قدمنا ليغا مميزة".

وأشار تشافي إلى خياراته في مباراة الأحد "ليس لدينا رونالد (أراوخو) الذي أوقف (البرازيلي) فينيسيوس الموسم الماضي. لذا من سيلعب على الجهة اليمنى يجب أن يكون جيداً جداً، لكنه سيحصل على المساعدة. هذا عمل جماعي. باستثناء فينيسيوس، تقلقني كتلة ريال بشكل عام".

وعن الفارق بين مواجهة ريال كلاعب أو كمدرب، قال بطل العالم السابق "دون أي شك، تستفيد أكثر عندما تكون لاعباً. لأن (منصب) المدرب جاحد. من الأفضل أن تكون لاعباً".

