آخر أخبار استئناف منافسات الدوري الإسباني

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الأحد إن خمسة لاعبين في البطولة جاءت نتائج فحوصهم إيجابية منذ أن بدأت الأندية في فحص اللاعبين والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وبدأت الأندية في فحص اللاعبين للتأكد من حالتهم الصحية تمهيداً لاستئناف الموسم في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.

وقالت الرابطة إن هؤلاء اللاعبين لن يغادروا منازلهم حيث سيواصلون تدريباتهم الفردية قبل إعادة فحصهم مرة أخرى "خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى إمكانية عودتهم لمراكز التدريب التابعة لأنديتهم من عدمه".

واستأنفت الكثير من الأندية ومنها برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة التدريبات الفردية تمهيداً للعودة للنشاط الكروي من جديد بعد توقف البطولة في آذار/مارس الماضي بسبب الجائحة.

ومن المقرّر أن يستأنف ريال مدريد التدريبات للمرة الأولى منذ شهرين يوم الاثنين بينما عبرت الرابطة عن أملها بعودة المباريات الرسمية من جديد بحلول حزيران/يونيو المقبل بدون جمهور.