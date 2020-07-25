ويواصل نادي ضاحية مدريد التواجد في مدينة لاكورونيا التي سافر إليها من أجل خوض المباراة الأخيرة أمام (ديبورتيفو) لكن المواجهة تأجلت بسبب اكتشاف حالات مصابة بالفيروس.

وتحقق النيابة العامة في مدينة لاكورونيا في حيثيات سفر فوينلابرادا إلى منطقة غاليثيا.

