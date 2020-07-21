وتأكد هبوط ديبورتيفو، الفائز بلقب الدرجة الأولى عام 2000 ووصيف البطل خمس مرات، الى الدرجة الثالثة نتيجة فوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو على قادش وميرانديس 1-صفر و2-1 تواليا في المرحلة الثانية والأربعين الأخيرة.

ورافق ديبورتيفو الذي وصل الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وتوج بطلا للكأس الإسبانية مرتين، في الهبوط الى الدرجة الثالثة فريق اعتاد على اللعب بين الكبار أيضا، هو راسينغ سانتاندر (هبط عام 2012)، الى جانب نومانسيا وإكسترامادورا.

وستكون المباراة الأخيرة لديبورتيفو الذي غادر دوري الأضواء عام 2018، هامشية بعد تأكد الهبوط، لكنها مهمة جدا لمنافسه فوينلابرادا الطامح الى اللحاق بهوسيكا وقادش الى الدرجة الأولى.

واتخذت رابطة الدوري مساء الإثنين قرار تأجيل هذا اللقاء "بعد اكتشاف، عن طريق تطبيق بروتوكولات والفحوص الصحية المضادة لكوفيد-19 لرابطة الدوري الإسباني، حالات إيجابية في صفوف فريق فوينلابرادا، توصل الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني ضمن إطار لجنة المتابعة وبحضور المجلس الأعلى للرياضة، إلى اتفاق بتأجيل المباراة بين ديبورتيفو لا كورونيا وفوينلابرادا، بسبب حالات القوة القاهرة الصحية".

وأضافت الرابطة "كما أعطت اللجنة موافقتها على إقامة باقي مباريات المرحلة الثانية والأربعين، معتبرة أن هذا هو الحل الأفضل لحماية صحة لاعبي كرة القدم والنزاهة الشاملة للمنافسة".

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن نتائج فحوص ستة لاعبين وعضوين في الجهاز الفني لفوينلابرادا جاءت إيجابية.

ويحتل فوينلابرادا بعد مباريات الإثنين المركز الثامن لكن في حال فوزه على ديبورتيفو، سيزيح إلتشي عن المركز السادس وينضم بالتالي الى سرقسطة وألميريا وجيرونا في الدور الفاصل لتحديد ثالث الصاعدين الى الليغا بعد قادش وهويسكا.