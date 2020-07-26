إلتشي بدلاً من فوينلابرادا في ملحق الصعود من قبل beIN SPORTS July 27, 2020 00:59 1:01 دقيقة أصدرت رابطة الدوري الإسباني بياناً جاء فيه استحالة برمجة المباراة الأخيرة لفريق فوينلابرادا في دوريّ الدرجة الثانية، وعليه فإنّ "إلتشي" سيلعب ملحق الصّعود إلى الليغا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني الدرجة الثانية -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة احتفال "غير عادي" داخل غرف ملابس أستون فيلا 1:46 دقيقة ساري: "حلم راودني منذ الطفولة" 1:01 دقيقة إلتشي بدلاً من فوينلابرادا في ملحق الصعود 0:19 دقيقة صورة رونالدو وساري لها دلالات كثيرة 1:39 دقيقة بونوتشي يقرُّ بصعوبة الظفر بلقب الدوري هذا الموسم 0:40 دقيقة رونالدو يتألق ويوفنتوس يتوّج باللقب مجدداً 4:20 دقيقة روما يتجاوز عقبة فيورنتينا 3:40 دقيقة "هاتريك" إيموبيلي يساهم في دك شباك فيرونا بخماسية 3:54 دقيقة أيوه يمنح سوانسي سيتي الأفضلية على برينتفورد 1:00 دقيقة المصري محمود تريزيغيه: "حاربت كثيراً"