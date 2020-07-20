تأجيل مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وفوينلابرادا بسبب فيروس كورونا

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان "بعد اكتشاف، عن طريق تطبيق بروتوكولات والفحوص الصحية المضادة لكوفيد 19 لرابطة الدوري الإسباني، حالات إيجابية في صفوف فريق فوينلابرادا، توصل الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني ضمن إطار لجنة المتابعة وبحضور المجلس الأعلى للرياضة، إلى اتفاق بتأجيل المباراة بين ديبورتيفو لا كورونيا وفوينلابرادا، بسبب حالات القوة القاهرة الصحية".

وأضافت: "كما أعطت اللجنة موافقتها على إقامة باقي مباريات المرحلة الثانية والأربعين، معتبرة أن هذا هو الحل الأفضل لحماية صحة لاعبي كرة القدم والنزاهة الشاملة للمنافسة".

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية جاءت نتائج فحوص ستة لاعبين وعضوين في الجهاز الفني لفوينلابرادا إيجابية.

ويحتل فريق فوينلابرادا المركز السادس برصيد 60 نقطة فيما يأتي ديبورتيفو لاكورونيا في المركز 19 بـ48 نقطة.