أوساسونا يصعد رسمياً إلى "لا ليغا" بعد خسارة ألباسيتي

انتصر غرناطة الإثنين 1-0 على مضيفه ألباسيتي في ختام الجولة التاسعة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الإسباني ليضمن أوساسونا الصعود إلى دوري الدرجة الأولى "لا ليغا".

وسجّل البديل الكولومبي أدريان راموس هدف اللقاء الوحيد (76) ليعزز حظوظ فريقه في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى ويمنح بطاقة العبور رسمياً لأوساسونا.

رسميا!!!



نادي "أوساسونا" @CAOsasuna يعود الى كبار #LaLigaSantander بعد فوز "غرناطة" على "الباسيتي" في ختام مباريات الجولة ال39 في #LaLiga123 🎊🎊🎊



هنيئا أوساسونا 👏👏 pic.twitter.com/yPApl9BhKK — LaLiga (@LaLigaArab) May 20, 2019

وجاء ضمان أوساسونا المتصدر الصعود بسبب امتلاكه (78 نفطة) وابتعاده عن الثالث ألباسيتي بفارق 10 نقاط قبل ثلاث مراحل من النهاية، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني.

ويتأهل بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى بينما يلعب أصحاب المراكز (3و4و5و6) على البطاقة الثالثة الأخيرة.

