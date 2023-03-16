وسجل كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش (45 من ركلة جزاء) وفيدريكو كييزا (90+5) هدفي يوفنتوس.

يذكر أن فريق السيدة العجوز قد فاز في ذهاب ثمن النهائي بهدف دون مقابل سجله الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وبلغ إشبيلية ذات الدور رغم خسارته إياباً أمام مضيفه فنربهتشه (صفر-1) مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين لصفر.

واكتسح فاينورد الهولندي شباك ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسباعية مقابل هدف وحيد.

وسجل كل من المكسيكي سانتياغو خيمينيز (9) والتركي أوركون كوكتشو (24 و38 من ركلة جزاء) والمغربي أسامة إدريسي (49 و60) والإيراني علي رضا جهانبخش (64) والبرازيلي دانيلو بيريرا (67) أهداف فاينورد فيما كان هدف الضيوف بواسطة كيفن كيلسي في الدقيقة 87.

يذكر أن مباراة ذهاب ثمن النهائي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

