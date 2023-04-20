وسجل ليوفي في مباراة الإياب الفرنسي أدريان رابيو 9، فيما عادل لأصحاب الأرض ماركوس إدواردز من ركلة جزاء 20.

وسيلعب اليوفي مع إشبيلية في نصف النهائي.

واستغل رابيو الفوضى الدفاعية داخل منطقة جزاء سبورتينغ عقب ركنية نفذها فيديريكو كييزا، فتهيأت من البرازيلي أليكس ساندرو ليضعها الفرنسي "على الطائر" في الشباك.

لكن رابيو نفسه كان سبباً في عودة أصجاب الأرض إلى المباراة، عندما تدخّل بقوة داخل منطقة الجزاء على الأوروغوياني مانويل أوغارتي، ليحتسب الحكم من دون تردد ركلة جزاء، انبرى إدواردز وأسكنها في منتصف مرمى الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (20).

وشهدت المباراة بعد ذلك تبادلاً في السيطرة والخطورة، إذ أهدر يوفنتوس فرصة قتل المباراة في الدقيقة 54 عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش، فيما أضاع سبورتينغ فرصة اللجوء إلى شوطين إضافيين في أكثر من مناسبة.

ويأتي هذا التأهل للفريق الإيطالي بعد ساعات فقط من قرار أعلى محكمة رياضية في إيطاليا بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.