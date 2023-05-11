وبادر المغربي يوسف النصيري بافتتاح النتيجة للفريق الأندلسي (26).

إلاّ أنّ فيديريكو غاتي خطف هدف التعادل للبيانكونيري في اللحظات الأخيرة من المباراة (90+7).

وتُجرى مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إشبيلية.

وكان إشبيلية "ملك" المسابقة من دون منازع في عصرها الحديث بعدما أحرز لقبها ست مرات بين 2006 و2020، في طريقه إلى فوز غالٍ في تورينو بيد أنّ يوفنتوس صاحب 3 ألقاب في البطولة القارية نجح في تفادي الخسارة وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر.

وفي حال فوزه بالمسابقة سيضمن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري مشاركته في دوري أبطال أوروبا في ظل الحديث عن توجّه لحسم جزء من النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي، حيث يحتل المركز الثاني قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

من ناحيته، عاد إشبيلية إلى التألق بعد بداية صعبة في "الليغا" حيث انتقل من التفكير بتجنب الهبوط إلى التفكير بإحراز لقب "يوروبا ليغ" بعدما كان أخرج مانشستر يونايتد الإنكليزي في ربع النهائي (2-2 و3-صفر)، وذلك منذ وصول مدربه الجديد خوسيه لويس مينديليبار (62 عاماً) في آذار/مارس خلفاً للأرجنتيني خورخي سامباولي.