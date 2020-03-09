أعلن نادي بازل السويسري لكرة القدم، الاثنين، أنه لن يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 19 آذار/مارس الجاري، ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب النادي في تغريدة على تويتر "مباراة الإياب (19 مارس)، في ثمن نهائي يوروبا ليغ ضد أينتراخت لن تقام في بازل بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا".

وأضاف النادي في بيان أنه يعتقد أن "عدة مئات من المشجعين الزائرين سيتوجهون إلى بازل ويتجمعون خارج الملعب خلال المباراة".

وأتى قرار بازل بعدما قررت الشرطة المحلية منع اقامة المباراة في المدينة، دون أن يحدد النادي مكان إقامتها.

في المقابل قال الاتحاد الاوروبي للعبة في اتصال مع وكالة فرانس برس انه "يدرس كل السيناريوهات الممكنة".

وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم قد أرجأ في الأسبوع الماضي دوري الدرجتين الأولى والثانية حتى 23 آذار/مارس في محاولة للمساعدة على احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19" الذي اسفر عن مصرع أكثر من 3800 شخص وطال نحو 110 آلاف في جميع انحاء العالم.