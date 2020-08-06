وكان ولفرهامبتون تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1971-1972 قبل الخسارة أمام مواطنه توتنهام.

وسجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 8، علماً بأن الفريقين كانا قد تعادلا ذهاباً في اليونان (1-1).

ويشارك ولفرهامبتون قارياً للمرة الأولى منذ موسم 1980-1981 حين خرج من الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي على يد إيندهوفن الهولندي.

وبدأ الفريق الإنكليزي عودته القارية هذا الموسم بدورين تمهيديين وآخر فاصل (ست مباريات) قبل أن يتأهل إلى الدور الثاني عن مجموعة ضمت براغا البرتغالي وبشكتاش التركي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ثم إلى ثمن النهائي على حساب إسبانيول الإسباني.

