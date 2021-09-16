افتتح الضيف التسجيل عبر الجامايكي ميكيل أنطونيو في الدقيقة 22، مسجلاً هدفه الخامس في مختلف المسابقات منذ انطلاق الموسم الجديد.

ويتصدر أنطونيو ترتيب الهدافين في الـ "بريميرليغ"، متساوياً مع لاعب وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش، حيث سجل 4 أهداف ومرر 3 كرات حاسمة مع فريقه، قبل أن يطرد أمام ساوثمبتون في المرحلة الرابعة بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.

وأضاف الدولي ديكلان رايس الثاني في الدقيقة 50.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، خسر رابيد فيينا النمساوي أمام ضيفه غنك البلجيكي بهدف قاتل سجله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني المهاجم النيجيري باول أونواتشو.

تعادل مخيب لمرسيليا

عاد مرسيليا الفرنسي بتعادل مخيب للآمال 1-1 أمام مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي المنقوص عددياً، فيما سقط لاتسيو الإيطالي أمام مستضيفه غلطة سراي التركي صفر-1 الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

سيطر مرسيليا على الشوط الأوّل من دون أن يتمكن من خرق دفاع منافسه، فيما كانت أخطر فرصة لأصحاب الأرض من تسديدة للمهاجم فيدور سمولوف اصطدمت بالقائم في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني، طرد الحكم لاعب وسط لوكوموتيف نايير تيكنزيان بعد عرقلة داخل المنطقة على الجناح السريع جنغيز أوندر واحتسب ركلة جزاء، سددها التركي بنفسه بنجاح في وسط المرمى (59).

ولم ينجح مرسيليا في الحفاظ على تقدمه بعدما أدرك أصحاب الأرض التعادل عبر الإنكليزي فاوستينو أنجورين بتسديدة بينية أرضية من خارج المنطقة فشل الحارس لوبيس في صدها (89).

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، فاز غلطة سراي التركي على لاتسيو الإيطالي 1-صفر، إثر خطأ فادح من حارس مرمى الضيوف الألباني توماس ستراكوشا الذي فشل في التقاط كرة حاول مدافعه مانويل لاتساري تشتيتها، لتفلت من بين يديه في الشباك (66).

بداية موفقة للنجم الأحمر

استهل النجم الأحمر الصربي مشواره في المجموعة السادسة بفوز هام على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي.

وسجّل ميلان روديتش (75) وألكسندر كاتاي (85 من ركلة جزاء) هدفي الفائز في حين وقّع ويندرسون غالينو هدف الخاسر (76).

وضمن ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مواجهة ميتييلاند الدنماركي وضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري.