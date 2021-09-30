وست هام يونايتد يستضيف رابيد فيينا من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 13:28 2:27 دقيقة ينزل رابيد فيينا النمساوي ضيفاً على وست هام يونايتد اليوم الخميس في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي وست هام يونايتد -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة اليافع غافي يعزز صفوف المنتخب الإسباني 1:05 دقيقة المناعي فخور وسعيد باستضافة سباقات الفورمولا 1 0:47 دقيقة دومينيكالي: "قطر جاهزة لاستضافة هذا الحدث" 2:12 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 3:14 دقيقة المنتخب المصري يواصل تحضيراته بقيادة كيروش 1:07 دقيقة روما ضيفاً ثقيلاً على زوريا لوهانسك 2:39 دقيقة توتنهام من أجل تجاوز عقبة مورا 3:05 دقيقة مواجهة واعدة بين فنربهتشه وأولمبياكوس 2:27 دقيقة وست هام يونايتد يستضيف رابيد فيينا 0:32 دقيقة قمّة مرتقبة بين مرسيليا وغلطة سراي