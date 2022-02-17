واستمر غياب هداف بوروسيا دورتموند النرويجي إيرلينغ هالاند بداعي الإصابة شأنه في ذلك شأن المدافع البلجيكي الدولي توما مونييه، في حين غاب إيمري تشان لإيقافه.

وسجل رينجرز هدفين في مدى 4 دقائق الأول عبر ركلة جزاء انبرى لها جيمس تافرنييه اثر لمسة يد لمدافع دورتموند الفرنسي دان اكسل زاغادو (37)، قبل أن يضيف الكولومبي ألفريدو موريلوس الثاني اثر ركلة ركنية (41).

ولم يكن مضى على الشوط الثاني 3 دقائق حتى سجل الانكليزي جون لوندسترام الهدف الثالث للضيوف بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

رد دورتموند بعد دقيقتين عندما سدد الانكليزي جود بيلينغهام كرة على الطاير بيسراه من مشارف المنطقة.

لكن أمل أصحاب الأرض بإمكانية تعديل النتيجة ذهبت أدراج الرياح لأن رينجرز أضاف الهدف الرابع عبر زاغادو بالخطأ في مرمى فريقه (54)

ونجح دورتموند في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق بواسطة ظهيره البرتغالي رافايل غيريرو.

شيريف يهزم براغا

وفي مباراة ثانية، تغلب شيريف تيراسبول المولدوفي على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين دون رد.

ووقع سباستيان تيل لاعب لوكسمبورغ على الهدف الأول من ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وقبل سبع دقائق من صافرة النهاية، أضاف لاعب منتخب مالي أداما تراوري الهدف الثاني، ليمنح فريقه أفضلية قبل لقاء الإياب.

