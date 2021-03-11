ودوّن كاين هدفي المباراة في الدقيقتين 25 و70.

ومنح كاين التقدم للنادي اللندني مستغلاً كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة للأرجنتيني إريك لاميلا تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (25).

وأشرك مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثي الويلزي غاريث بايل والبرازيلي لوكاس مورا والهولندي ستيفن بيرخويين دفعة واحدة مكان لاميلا والدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وديلي آلي في الدقيقة 64.

وعزز كاين التقدم بعد ست دقائق من دخولهم بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (70).

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الدور، تمكن غرناطة الإسباني من حسم نتيجة مباراته أمام ضيفه مولده النرويجي 2-صفر.

وسجل كل من خورخي مولينا (26) وروبرتو سولدادو (76) هدفي المباراة.

